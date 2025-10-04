اوربان:
اروپا به سمت جنگ در حرکت است
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ویکتور اوربان»، نخستوزیر مجارستان، اظهار داشت که وقتی اکثر کشورهای اروپایی تصمیم به جنگ بگیرند، مجارستان قدرت مقاومت و بیطرف ماندن را خواهد داشت.
اوربان گفت: «اکثر کشورهای اتحادیه اروپا پشت درهای بسته با مجارستان موافقند که اروپا به سمت جنگ در حرکت است و دیر یا زود نیروهایی را به اوکراین اعزام خواهند کرد که در تابوت بازخواهند گشت.»
وی افزود: «وقتی اروپا تصمیم به جنگ بگیرد، یا وقتی اکثر کشورهای اروپایی تصمیم به جنگ بگیرند، مجارستان ظرفیت، قدرت و دانش لازم را برای جلوگیری از درگیر شدن در چنین جنگ رو به گسترشی خواهد داشت.»