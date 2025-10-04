به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان، اظهار داشت که وقتی اکثر کشورهای اروپایی تصمیم به جنگ بگیرند، مجارستان قدرت مقاومت و بی‌طرف ماندن را خواهد داشت.

اوربان گفت: «اکثر کشورهای اتحادیه اروپا پشت درهای بسته با مجارستان موافقند که اروپا به سمت جنگ در حرکت است و دیر یا زود نیروهایی را به اوکراین اعزام خواهند کرد که در تابوت بازخواهند گشت.»

وی افزود: «وقتی اروپا تصمیم به جنگ بگیرد، یا وقتی اکثر کشورهای اروپایی تصمیم به جنگ بگیرند، مجارستان ظرفیت، قدرت و دانش لازم را برای جلوگیری از درگیر شدن در چنین جنگ رو به گسترشی خواهد داشت.»

انتهای پیام/