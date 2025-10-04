خبرگزاری کار ایران
یک مقام حماس خبر داد:

مصر میزبان کنفرانس فلسطینی‌ها در مورد آینده غزه خواهد بود

یک مقام حماس گفت که مصر میزبان کنفرانس فلسطینی‌ها در مورد آینده غزه خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الأوسط، یک مقام حماس گفت که مصر میزبان کنفرانس فلسطینی‌ها در مورد آینده غزه خواهد بود.

یک مقام ارشد حماس گفت که مصر پس از آنکه این گروه آزادی اسرا را تحت طرح آتش‌بس ایالات متحده پذیرفت، کنفرانسی را برای گروه‌های فلسطینی جهت تصمیم‌گیری در مورد آینده پس از جنگ نوار غزه ترتیب خواهد داد.

این مقام به خبرگزاری فرانسه گفت که مصر میزبان «گفتگوی درون فلسطینی در مورد وحدت فلسطین و آینده غزه، از جمله اداره نوار غزه» خواهد بود.

این مقام که نخواست نامش فاش شود، افزود: «ما آماده‌ایم تا فوراً مذاکرات را برای نهایی کردن همه مسائل آغاز کنیم.»

