به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در محله التفاح در غزه چندین شهید و زخمی بر جای گذاشت.

یک منبع در بیمارستان باپتیست گفت که در گلوله‌باران محله التفاح در شمال شرقی شهر غزه توسط اسرائیل، چهار نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

منابع بیمارستان‌های غزه گزارش دادند که از سپیده دم امروز -‌شنبه- هفت نفر بر اثر آتش ارتش اسرائیل در مناطقی از شهر غزه شهید شده‌اند.

انتهای پیام/