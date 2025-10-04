بیاعتنایی تلآویو به درخواست فوری ترامپ برای توقف حملات در غزه
گلولهباران رژیم صهیونیستی در محله التفاح در غزه چندین شهید و زخمی بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، گلولهباران رژیم صهیونیستی در محله التفاح در غزه چندین شهید و زخمی بر جای گذاشت.
یک منبع در بیمارستان باپتیست گفت که در گلولهباران محله التفاح در شمال شرقی شهر غزه توسط اسرائیل، چهار نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
منابع بیمارستانهای غزه گزارش دادند که از سپیده دم امروز -شنبه- هفت نفر بر اثر آتش ارتش اسرائیل در مناطقی از شهر غزه شهید شدهاند.