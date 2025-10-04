مشاهده پهپاد فرودگاه مونیخ را دوباره به تعطیلی کشاند

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، فرودگاه مونیخ عصر روز گذشته -جمعه- به سبب مشاهده پهپاد، بار دیگر مجبور به تعویق پروازهایش شد.

این حادثه که روز پنج‌شنبه رخ داده بود، سبب لغو بیش از ۳۰ پرواز و سرگردانی تقریبا ۳ هزار مسافر شد.

این مشاهدات در مناطقی در نزدکی فرودگاه مانند «فرایزینگ و اردینگ»، همچنین یک فرودگاه نظامی که توسط نیروهای آلمانی استفاده می‌شود صورت گرفت. پلیس قادر به تایید شماره یا نوع پهپاد‌ها نبود.

در طول تعطیلی اولیه، فرودگاه به مسافران آسیب‌دیده تخت، پتو و میان وعده ارائه داد.

فعالیت فرودگاه از صبح جمعه از سر گرفته شد، اما برخی از پروازهای عصر لغو شد و به تاخیر افتاد.

