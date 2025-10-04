خبرگزاری کار ایران
انصارالله یمن: پاسخ حماس به طرح ترامپ ‌مسئولانه است

کد خبر : 1695171
عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن تاکید کرد پاسخ جنبش حماس به طرح آمریکا درباره غزه پاسخی مسئولانه است.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن تاکید کرد پاسخ جنبش حماس به طرح آمریکا درباره غزه پاسخی مسئولانه است.

 «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن ‌گفت پاسخ حماس به طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا درباره غزه پاسخی مسئولانه است و نشان‌دهنده تمایل حماس برای توقف جنگ، گرسنگی و حمایت از غزه و تسهیل تبادل اسرا و حفظ وحدت ملی و آرمان‌های فلسطین است.

محمد الفرح گفت: «پاسخ جنبش حماس واقع‌بینانه و قابل اجرا است و جنبش حماس از راه‌حل‌ها استقبال کرده و انعطاف بزرگی را نشان می‌دهد.»

وی افزود: «هرگونه تشدید تنش در نوار غزه با هدف تکمیل کشتار جمعی و ادامه گرسنه نگه داشتن ملت فلسطین بوده و مسؤولیت کامل آن بر دوش آمریکا و اسرائیل است.»

 

