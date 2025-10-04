خبرگزاری کار ایران
اولویت اکنون برای همه باید آتش‌بس در غزه باشد

نخست‌وزیر ایتالیا تأیید کرد که از نزدیک تحولات نوار غزه را زیر نظر دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «جورجیا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا،‌ تأیید کرد که از نزدیک تحولات نوار غزه را زیر نظر دارد و حمایت کامل خود را از تلاش‌های «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، برای دستیابی به صلح در خاورمیانه تکرار کرد.

ملونی در بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس، در مورد واکنش حماس به طرح ترامپ برای غزه گفت: «من با علاقه فراوان تحولات غزه را دنبال می‌کنم و حمایت کامل خود را از تلاش‌های رئیس جمهور (دونالد) ترامپ برای برقراری صلح در خاورمیانه تکرار می‌کنم.»

وی افزود: «اولویت اکنون برای همه باید آتش‌بس باشد که منجر به آزادی فوری همه اسرا شود. ایتالیا همچنان آماده است تا سهم خود را انجام دهد.»

 

