ترامپ: حماس آماده صلح پایدار است؛ اسرائیل فورا بمباران غزه را متوقف کند
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد گروه حماس آمادگی خود را برای دستیابی به یک صلح پایدار اعلام کرده و از رژیم صهیونیستی خواست فورا حملات خود علیه نوار غزه را متوقف کند.
به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا شامگاه جمعه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «بر اساس بیانیهای که از سوی حماس صادر شد، معتقدم آنها آماده صلح پایدار هستند. اسرائیل باید فورا بمباران غزه را متوقف کند تا امکان آزادی سریع و امن گروگانها فراهم شود.»
این موضعگیری پس از آن صورت گرفت که او طی اولتیماتومی به حماس تا شامگاه یکشنبه به وقت واشنگتن فرصت داده بود با طرح پیشنهادی او برای آینده غزه موافقت کند، در غیر این صورت با «جهنمی بیسابقه» مواجه خواهد شد.
رئیسجمهور آمریکا هشدار داده بود: «اگر توافق نهایی حاصل نشود، حماس با شرایطی روبهرو خواهد شد که جهان تاکنون مشابه آن را ندیده است.»
در پی این تهدید، حماس با صدور بیانیهای اعلام کرد آماده است تمامی گروگانهای اسرائیلی – چه زنده و چه اجساد – را بر اساس طرح ارائهشده از سوی ترامپ آزاد کند و وارد مذاکرات تکمیلی برای بررسی جزئیات شود.
این در حالی است که موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس، در گفتوگو با شبکه الجزیره تاکید کرد این جنبش پیش از پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی سلاحهای خود را زمین نخواهد گذاشت و مسائل مربوط به آینده غزه باید در چارچوب ساختار ملی فلسطین و با مشارکت حماس بررسی شود.
ترامپ پیشتر طرحی ۲۰ مادهای برای پایان جنگ غزه و استقرار یک حکومت موقت در سرزمینهای فلسطینی ارائه داده بود. در این طرح تشکیل «نیروی موقت ثباتبخش بینالمللی» و یک هیئت حاکمه به ریاست ترامپ و عضویت تونی بلر، نخستوزیر پیشین انگلیس، پیشبینی شده است.
این طرح مورد استقبال کشورهای غربی و همچنین برخی کشورهای عربی و اسلامی از جمله مصر، اردن، قطر، امارات، عربستان، ترکیه، اندونزی و پاکستان قرار گرفته است.
رئیسجمهور آمریکا در بیانیه خود همچنین مدعی شد بیش از ۲۵ هزار نیروی حماس طی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند و باقی نیروها در محاصره کامل قرار دارند. او با لحنی تهدیدآمیز از فلسطینیان بیگناه خواست مناطق تحت بمباران را ترک کنند.
از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه پس از عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، به گفته منابع بهداشتی فلسطینی، بیش از ۶۶ هزار نفر شهید شدهاند که بخش عمده آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند.