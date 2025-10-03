خبرگزاری کار ایران
تلگراف گزارش داد:

توقف مذاکرات در مورد کمک نظامی به اوکراین به دلیل تعطیلی دولت آمریکا

توقف مذاکرات در مورد کمک نظامی به اوکراین به دلیل تعطیلی دولت آمریکا
روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد که مذاکرات در مورد کمک نظامی به اوکراین به دلیل تعطیلی دولت آمریکا در واشنگتن متوقف شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد که مذاکرات در مورد کمک نظامی به اوکراین به دلیل تعطیلی دولت آمریکا در واشنگتن متوقف شده است.

این روزنامه نوشت: «اوکراین در مورد احتمال تأخیر در تحویل سلاح‌های آمریکایی به دلیل تعطیلی دولت آمریکا هشدار داده است و مذاکرات در مورد حمایت نظامی آمریکا از کی‌یف متوقف شده است.»

به گفته این روزنامه، یک هیئت اوکراینی برای مذاکره با نمایندگان کاخ سفید در مورد پروژه‌های مشترک پهپادی وارد واشنگتن شد، اما به دلیل تعطیلی دولت، جلسات لغو و برخی از کارمندان فدرال به خانه فرستاده شدند.

 

