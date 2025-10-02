خبرگزاری کار ایران
ترامپ یک جلسه توجیهی اطلاعاتی پشت درهای بسته خواهد داشت

ترامپ یک جلسه توجیهی اطلاعاتی پشت درهای بسته خواهد داشت
رسانه‌ها گزارش دادند که ‌رئیس‌جمهور ایالات متحده، اواخر امروز -پنج‌شنبه- ‌یک جلسه توجیهی اطلاعاتی پشت درهای بسته ‌خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رسانه‌ها گزارش دادند که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اواخر امروز -پنج‌شنبه- در اتاق بیضی درباره موضوعی که فاش نشده است، یک جلسه توجیهی اطلاعاتی پشت درهای بسته دریافت خواهد کرد.

کاخ سفید اعلام کرد که رئیس جمهور ساعت ۱۱:۰۰ صبح به وقت واشنگتن، جلسه توجیهی اطلاعاتی خود را دریافت خواهد کرد.

اسناد تأیید کردند که این جلسه پشت درهای بسته و به دور از رسانه‌ها برگزار خواهد شد، در حالی که ماهیت اطلاعاتی که به ترامپ ارائه خواهد شد، اعلام نشده است.

 

