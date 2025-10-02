ترامپ یک جلسه توجیهی اطلاعاتی پشت درهای بسته خواهد داشت

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رسانه‌ها گزارش دادند که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اواخر امروز -پنج‌شنبه- در اتاق بیضی درباره موضوعی که فاش نشده است، یک جلسه توجیهی اطلاعاتی پشت درهای بسته دریافت خواهد کرد.

کاخ سفید اعلام کرد که رئیس جمهور ساعت ۱۱:۰۰ صبح به وقت واشنگتن، جلسه توجیهی اطلاعاتی خود را دریافت خواهد کرد.

اسناد تأیید کردند که این جلسه پشت درهای بسته و به دور از رسانه‌ها برگزار خواهد شد، در حالی که ماهیت اطلاعاتی که به ترامپ ارائه خواهد شد، اعلام نشده است.

