رئیس جمهور سابق کنگو به اعدام محکوم شد

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان ، یک دادگاه عالی نظامی در جمهوری دموکراتیک کنگو، «جوزف کابیلا» رئیس جمهور سابق این کشور را در اتهام همکاری با شورشیان ضد دولتی در خیانت و جنایات جنگی مجرم شناخت و وی را به اعدام محکوم کرد.

نحوه اجرای این حکم هنوز مشخص نشده چراکه محل اختفای کابیلا، که از ماه جولای به صورت غیابی محاکمه می‌شود، از آخرین باری که ابتدای سال جاری در یک شهر تحت کنترل شورشیان در ملاء عام دیده شد، نامعلوم است.

حزب سیاسی کابیلا این حکم دادگاه را سیاسی دانست.

انتهای پیام/