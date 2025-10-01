به گزارش ایلنا به نقل از دیفنس پست، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه فرمانی را امضا کرد که شهروندان این کشور را برای خدمت سربازی طی فصل پاییز فراخوانده است، فراخوانی که ۱۳۵ هزار سرباز وظیفه را مخاطب قرار داده است.

این طرح عمدتا مردان ۱۸ تا ۳۰ ساله را هدف قرار می‌دهد. هرچند برخی گزارش‌ها حاکی است این نیروها تنها به مدت یک سال در پایگاه‌های داخلی روسیه خدمت خواهند کرد و درگیر جبهه‌های اوکراین نمی‌شوند، اما خبرهایی نیز درباره اعزام بخشی از این نیروها به خطوط نبرد منتشر شده است.

جذب سالانه نیرو در روسیه ارتباطی با بسیج نظامی در زمان جنگ ندارد و تنها مردانی که آموزش نظامی دیده‌اند، احتمالا در آینده برای شرکت در درگیری‌ها فراخوانده شوند.

به موجب این فرمان پوتین، ۱۳۵ هزار شهروند از اول اکتبر تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ جذب می‌شوند که بزرگ‌ترین رقم از سال ۲۰۱۶ است. در کنار ۱۶۰ هزار نفری که در کمپین بهار فراخوانده شدند، انتظار می‌رود مجموع جذب نیرو در سال ۲۰۲۵ بالاترین میزان از آن سال تاکنون باشد. روسیه معمولا در فصل بهار و با فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، تعداد بیشتری را فرا می‌خواند.

تقویت ارتش در سایه جنگ اوکراین

از زمان آغاز جنگ با اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، پوتین روسیه را در وضعیت شبه‌جنگ دائمی قرار داده، هزینه‌های نظامی را به بالاترین سطح از دوران شوروی رسانده و حجم ارتش را افزایش داده است. همچنین، از سال ۲۰۲۲ میزان جذب سالانه ارتش حدود ۵ درصد افزایش یافته و در سپتامبر ۲۰۲۴ فرمان گسترش ارتش به ۱.۵ میلیون نیروی فعال صادر شد تا روسیه یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های جهان را داشته باشد.

تنش‌ها با اروپا

این فراخوان نظامی نشان‌دهنده احتمال تشدید تنش‌ها نه تنها علیه اوکراین، بلکه در روابط با اروپا است. بسیج گسترده نیروها توانایی مانور نظامی و فشار استراتژیک روسیه در قاره اروپا را افزایش می‌دهد، به ویژه در مواجهه با اقدامات دفاعی غرب.

اروپا که با نقض حریم هوایی و افزایش تهدیدات امنیتی روبه‌رو شده، اکنون در محیطی پرتنش قرار دارد که نیازمند تقویت دفاع و نظارت دقیق است؛ سیاست جدید روسیه نیز نشان‌دهنده یک تشدید غیرمستقیم است که توان انسانی و تهدید ژئوپلیتیکی را به هم پیوند می‌دهد و ثبات منطقه را به چالش می‌کشد.

