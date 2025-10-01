خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک پوتین به همتای چینی

پیام تبریک پوتین به همتای چینی
رئیس جمهور روسیه در نامه‌ای به همتای چینی، هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به  نقل از تاس، بر اساس بیانیه منتشر شده در وبسایت کاخ کرملین، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس کشور جمهوری خلق چین را به «شی جین پینگ» رئیس جمهور این کشور تبریک گفت. 

پوتین خطاب به شی نوشت: «جناب آقای شی جین پینگ دوست عزیز، لطفا تبریکات گرم مرا به مناسبت هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین بپذیرید».

رئیس جمهور روسیه در پیام خود  برای شی خواستار سلامتی،  و کامیانی در فعالیت‌های حزبی و دولتی‌اش و همچنین  شادی و رونق برای تمامی شهروندان چین شد.

وی همچنین تاکید کرد که روابط میان دو کشور در بالاترین سطح خود قرار داد. و این مسئله در گفت‌وگوهای سازنده در «تاینجین» و پکن کاملا تایید شد.

 

 

 

 

 

