پیام تبریک پوتین به همتای چینی

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بر اساس بیانیه منتشر شده در وبسایت کاخ کرملین، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس کشور جمهوری خلق چین را به «شی جین پینگ» رئیس جمهور این کشور تبریک گفت.

پوتین خطاب به شی نوشت: «جناب آقای شی جین پینگ دوست عزیز، لطفا تبریکات گرم مرا به مناسبت هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین بپذیرید».

رئیس جمهور روسیه در پیام خود برای شی خواستار سلامتی، و کامیانی در فعالیت‌های حزبی و دولتی‌اش و همچنین شادی و رونق برای تمامی شهروندان چین شد.

وی همچنین تاکید کرد که روابط میان دو کشور در بالاترین سطح خود قرار داد. و این مسئله در گفت‌وگوهای سازنده در «تاینجین» و پکن کاملا تایید شد.

