فعال شدن پایگاه اطلاعاتی امارات در جزیره زقر یمن با همکاری آمریکا و اسرائیل
رسانه‌های عبری اعلام کردند پایگاه نظامی جزیره زقر تحت مدیریت امارات و با هماهنگی سنتکام، به مرکز اطلاعاتی برای کنترل تحرکات پهپادی و موشکی یمن علیه جنوب فلسطین اشغالی تبدیل شده است. این اقدام بخشی از تلاش‌های آمریکا برای تضعیف حمایت یمن از غزه است.

به گزارش ایلنا، رسانه‌های عبری اعلام کردند امارات فعالیت یک اتاق عملیات در جزیره زقر یمن را از سر گرفته است که با همکاری آمریکا و اسرائیل علیه دولت صنعا فعالیت می‌کند. این اتاق عملیات اکنون در قالب یک پایگاه نظامی به یک مرکز اطلاعاتی تبدیل شده است.

شبکه عبری‌زبان  i24NEWS به نقل از یک منبع یمنی گزارش داد که دولت صنعاء در مقابل، توانمندی‌های موشکی و پهپادی خود را تقویت کرده و قابلیت پرتاب انبوه پهپادها را ایجاد کرده است تا بتواند فعالیت‌ها را در جنوب فلسطین اشغالی از النقب تا وادی عربه و خلیج ایلات( خلیج عقبه) مختل کند. حملات پهپادی اخیر بخشی از آزمایش‌های نظامی است و توانمندی‌های یمنی اکنون مستقل شده است.

این شبکه عبری افزود که پایگاه جزیره زقر تحت هماهنگی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) فعالیت می‌کند و پس از بازسازی مسیرهای پروازی هواپیماهای باربری، نصب سامانه‌های هشدار و کشف پهپادها و تجهیز اسکله برای حمل و نقل دریایی، به یک مرکز اطلاعاتی تبدیل شده است.

به نوشته وب‌سایت خبری «سپتامبر نت»، همچنین گفته می‌شود «نیروی ۴۰۰» که اوایل ۲۰۲۱ توسط امارات و تحت عنوان مقابله با تروریسم ایجاد شده بود، اخیرا به‌عنوان بخشی از تلاش‌های آمریکا برای تضعیف حمایت یمن از باریکه غزه فعال شده است.

طبق این گزارش، یک باند فرودگاه ۲.۱ کیلومتری برای هلیکوپترها و هواپیماهای ترابری نظامی، اسکله دریایی ۱۸۵ متری و انبارهای لجستیکی متصل به اسکله در این جزیره در حال احداث است. در این پایگاه که «محل C» نام دارد، اتاق عملیات و اتاق‌های ارتباط ماهواره‌ای قرار دارد و اماراتی‌ها ورود نیروهای یمنی را به آنجا ممنوع کرده‌اند.

 

