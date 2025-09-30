خبرگزاری کار ایران
آمار شهدای گرسنگی در غزه به ۴۵۳ تن رسید

آمار شهدای گرسنگی در غزه به ۴۵۳ تن رسید
وزارت بهداشت نوار غزه امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، تعداد شهدای ناشی از سوءتغذیه ناشی از سیاست گرسنگی مداوم اسرائیل به ۴۵۳ فلسطینی، از جمله ۱۵۰ کودک، افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت بهداشت نوار غزه امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، تعداد شهدای ناشی از سوءتغذیه ناشی از سیاست گرسنگی مداوم اسرائیل به ۴۵۳ فلسطینی، از جمله ۱۵۰ کودک، افزایش یافته است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعداد کل شهدای ثبت شده «به دلیل قحطی و سوءتغذیه» از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۴۵۳ شهید، از جمله ۱۵۰ کودک، رسیده است.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که از زمان اعلام قحطی در غزه توسط طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (IPC) در ماه اوت گذشته، «۱۷۵ مورد مرگ، از جمله ۳۵ کودک، ثبت شده است.»

