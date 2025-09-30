آمار شهدای گرسنگی در غزه به ۴۵۳ تن رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت بهداشت نوار غزه امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، تعداد شهدای ناشی از سوءتغذیه ناشی از سیاست گرسنگی مداوم اسرائیل به ۴۵۳ فلسطینی، از جمله ۱۵۰ کودک، افزایش یافته است.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که از زمان اعلام قحطی در غزه توسط طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (IPC) در ماه اوت گذشته، «۱۷۵ مورد مرگ، از جمله ۳۵ کودک، ثبت شده است.»

