قطر: عذرخواهی نتانیاهو بابت حمله به دوحه، اعتراف به گناه است
سخنگوی وزارت خارجه قطر، عذرخواهی رژیم صهیونیستی بابت حمله به اقامتگاه رهبران حماس در دوحه را اعتراف به گناه نخست وزیر این رژیم توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رأی الیوم، «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت، عذرخواهی اسرائیل بابت حمله به پایتخت قطر، در حکم اعتراف نخستوزیر این رژیم به گناه خود و تضمینی برای تکرار نشدن چنین حملاتی در آینده است.
الانصاری در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «کوریره دلاسرا» گفت، عذرخواهی از قطر گام نخست بود و نکته مهمتر، وعدههای امنیتی آمریکا و تعهد اسرائیل به حمله نکردن مجدد به کشور ما است.
وی گفت: «عذرخواهی حتی اگر نمادین باشد، معنایی جز اعتراف به گناه از سوی نتانیاهو ندارد و از این زاویه، این عذرخواهی بخشی از تعهد به حمله نکردن مجدد به ما است که شرط اصلی ما محسوب میشود.»
الانصاری همچنین گفت، بعد از حل این مسئله، قطر به درخواست آمریکا و به عنوان میانجی، مذاکرات با حماس را از سر گرفت.