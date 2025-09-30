خبرگزاری کار ایران
طرح ترامپ برای غزه، می‌تواند بر جنگ اوکراین هم اثر گذار باشد

فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا گفت که اجرای طرح رئیس جمهور ایالات متحده برای صلح غزه، می‌تواند بر نزاع اوکراین نیز تاثیر گذار باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا گفته که اجرای طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس در نوار غزه و پایان دادن جنگ در این منطقه می‌تواند شتابی ایجاد کند که به صلح درمنطقه خاورمیانه کمک می‌کند و همچنین بر حل و فصل بحران اوکراین نیز  تاثیر بگذارد.

ویتکاف در مصاحبه با فاکس نیوز در  رابطه با  طرح  ترامپ مدعی شد: «رئیس جمهور خواستار صلح سراسری است. این تنها درباره غزه نیست، در مورد چگونگی اثرگذاری آن به سایر مناطق خاورمیانه و دستاوردهای آن است و  شاید حتی بر روسیه و اوکراین نیز اثراتی داشته باشد».

وی افزود: «ابتکار ترامپ از سوی کشورهای حاشیه خلیج  فارس و اروپایی حمایت می‌شود».

 

 

