به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا گفته که اجرای طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس در نوار غزه و پایان دادن جنگ در این منطقه می‌تواند شتابی ایجاد کند که به صلح درمنطقه خاورمیانه کمک می‌کند و همچنین بر حل و فصل بحران اوکراین نیز تاثیر بگذارد.

ویتکاف در مصاحبه با فاکس نیوز در رابطه با طرح ترامپ مدعی شد: «رئیس جمهور خواستار صلح سراسری است. این تنها درباره غزه نیست، در مورد چگونگی اثرگذاری آن به سایر مناطق خاورمیانه و دستاوردهای آن است و شاید حتی بر روسیه و اوکراین نیز اثراتی داشته باشد».

وی افزود: «ابتکار ترامپ از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی حمایت می‌شود».

انتهای پیام/