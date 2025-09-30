نیویورک تایمز گزارش داد؛
آمریکا، ۱۰۰ ایرانی را اخراج کرد
روزنامه آمریکایی به نقل از چند منبع آگاه مدعی شد که واشنگتن پس از توافق با تهران، ۱۰۰ شهروند ایرانی را از خاک ایالات متحده اخراج کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نیویورک تایمز امروز -سهشنبه- به نقل از دو مقام ارشد ایرانی و همچنین یک مقام آمریکایی مدعی شد که واشنگتن پس از توافق با تهران ۱۰۰ شهروند ایرانی را به این کشور بازگردانده است.
نیویورک تایمز مدعی شد که مقامات ایرانی اعلام کردند که پرواز چارتر آمریکایی روز دوشنبه از لوئیزیانا برخواست و قرار است از طریق قطر تا سهشنبه به ایران برسد.
در این گزارش اشاره شده که هویت ایرانیها و همچنین دلیل آنها برای مهاجرت هنوز مشخص نشده است.
کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا به درخواست خبرگزاری رویترز برای توضیح در خصوص این موضوع، پاسخ ندادند.
ادعای نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی درباره توافق با مسئولان ایران برای اخراج مهاجرانی ایرانی در حالی مطرح میشود که پیش از این اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اهمیت رعایت هنجارهای بینالمللی مربوط به رفتار با مهاجران، برخورد خشن و غیرانسانی با اتباع ایرانی را غیرقابلقبول دانست و تاکید کرد که وزارت امور خارجه بر اساس وظایف قانونی خود از هیچ کوششی برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی دریغ نمیکند و بر همین اساس دستورالعمل مقتضی به دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن و دیگر نمایندگیهای دیپلماتیک و کنسولی ایران در آمریکای جنوبی برای هرگونه مساعدت به هموطنان طردشده از آمریکا ابلاغ شده است.
وی افزود: ایران وطن همه ایرانیان است و هموطنانمان میتوانند آزادانه به میهن خود بازگشته و تردد داشته باشند. وزارت امور خارجه آماده تسهیل این امر و مساعدت جهت رفع هرگونه مشکلی در این رابطه میباشد.