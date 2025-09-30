به گزارش ایلنا به نقل از تاس، پولیتیکو به نقل از یک منبع گزارش داد که جنبش مقاومت فلسطینی حماس به طرح «دونالد تارمپ» برای پایان دادن به جنگ غزه در چند روز آینده پاسخ خواهد داد.

به گزارش این رسانه، حماس رونوشت‌های پیشنهاد آمریکا را از سوی نمایندگان مصری و قطری دریافت کرده است و وعده داده تا پیش از پاسخ دادن، آنهارا به دقت مطالعه کند.

پیشتر کاخ سفید طرحی را برای حل‌و‌فصل جنگ در نوار غزه منتشر کرد که در آن خواستار پایان دادن کامل به خصومت‌ها و آزادسازی اسرا ظرف مدت ۷۲ ساعت شده است.

