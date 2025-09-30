پولیتیکو گزارش داد:
حماس ظرف چند روز به طرح ترامپ پاسخ میدهد
پولیتیکو گزارش داد که حماس در چند روز آینده به طرح رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه پاسخ خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، پولیتیکو به نقل از یک منبع گزارش داد که جنبش مقاومت فلسطینی حماس به طرح «دونالد تارمپ» برای پایان دادن به جنگ غزه در چند روز آینده پاسخ خواهد داد.
به گزارش این رسانه، حماس رونوشتهای پیشنهاد آمریکا را از سوی نمایندگان مصری و قطری دریافت کرده است و وعده داده تا پیش از پاسخ دادن، آنهارا به دقت مطالعه کند.
پیشتر کاخ سفید طرحی را برای حلوفصل جنگ در نوار غزه منتشر کرد که در آن خواستار پایان دادن کامل به خصومتها و آزادسازی اسرا ظرف مدت ۷۲ ساعت شده است.