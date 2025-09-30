اولویت اصلی ترامپ بازگرداندن اسرا و پایان دادن به جنگ در غزه است

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه ایالات متحده، تأیید کرد که اولویت‌های «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور این کشور، در غزه «بازگرداندن اسرا و پایان دادن به جنگ» است.

وزیر ‌خارجه آمریکا خاطرنشان کرد که طرح ترامپ برای صلح در غزه «هر دو هدف را ممکن می‌سازد.»

وی در مورد طرح ترامپ مدعی شد: «این طرح نه تنها جسورانه و جامع‌، بلکه وسیله‌ای است برای تضمین صلح پایدار در خاورمیانه.»

