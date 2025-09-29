مولداوی مانع مشارکت صدها هزار شهروند مقیم روسیه در انتخابات شد

به گزارش ایلنا، کرملین امروز -دوشنبه- دولت مولداوی را متهم کرد که مانع از مشارکت صدها هزار شهروند مولداوی مقیم روسیه در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه شده است.

به گزارش رسانه‌های روسی، کرملین اعلام کرد که این محدودیت از طریق ایجاد تنها دو مرکز رأی‌گیری برای جمعیت بزرگ مولداویایی در روسیه اعمال شده است.

بر اساس نتایج انتخابات، حزب حاکم طرفدار اتحادیه اروپا در مولداوی با اختلاف قابل توجهی بر ائتلاف نزدیک به روسیه پیروز شده است.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی درباره موضع مسکو نسبت به نتایج انتخابات گفت: «برخی جریان‌های سیاسی در داخل مولداوی از وقوع تخلفات در جریان انتخابات سخن گفته‌اند».

