خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طوفان بوآلوی ۱۲ کشته در ویتنام بر جای گذاشت

طوفان بوآلوی ۱۲ کشته در ویتنام بر جای گذاشت
کد خبر : 1693122
لینک کوتاه کپی شد.

طوفان بوآلوی در ویتنام، سبب جاری شدن سیل، خسارت به خانه‌ها و کشته و مفقود شدن چندین نفر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های محلی ویتنام گزارش دادند که طوفان «بوآلوی» در ساعات ابتدایی امروز -دوشنبه- به شمال مرکزی این کشور رسید و با باران و سیل، سبب خسارت به خانه‌ها و کشته شدن دست‌کم ۱۲ نفر شد.

رسانه محلی «وی‌ان اکسپرس» گزارش داد که در استان شمالی «نین بین» ۹ و ۳ نفر دیگر نیز در ۳ شهر دیگر کشته شدند.

همچنین گزارش شد که حدود ۱۷ ماهیگیر پس از قطع ارتباط سه قایق ماهیگیری مفقود شدند.

آژانس ملی هواشناسی ویتنام اعلام کرد که اگرچه طوفان به خشکی رسیده، اما خطر باران شدید، سیل و رانش زمین در روزهای آینده همچنان بسیار زیاد است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی