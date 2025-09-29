طوفان بوآلوی ۱۲ کشته در ویتنام بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های محلی ویتنام گزارش دادند که طوفان «بوآلوی» در ساعات ابتدایی امروز -دوشنبه- به شمال مرکزی این کشور رسید و با باران و سیل، سبب خسارت به خانه‌ها و کشته شدن دست‌کم ۱۲ نفر شد.

رسانه محلی «وی‌ان اکسپرس» گزارش داد که در استان شمالی «نین بین» ۹ و ۳ نفر دیگر نیز در ۳ شهر دیگر کشته شدند.

همچنین گزارش شد که حدود ۱۷ ماهیگیر پس از قطع ارتباط سه قایق ماهیگیری مفقود شدند.

آژانس ملی هواشناسی ویتنام اعلام کرد که اگرچه طوفان به خشکی رسیده، اما خطر باران شدید، سیل و رانش زمین در روزهای آینده همچنان بسیار زیاد است.

انتهای پیام/