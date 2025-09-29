خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مختل شدن پروازهای فرودگاه‌های بخارست در پی ورود یک پهپاد غیرنظامی

مختل شدن پروازهای فرودگاه‌های بخارست در پی ورود یک پهپاد غیرنظامی
کد خبر : 1692966
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت ملی فرودگاه‌های بخارست گزارش داد که عملیات فرودگاه بین‌المللی هنری کواندا در بخارست در تاریخ ۲۸ سپتامبر پس از مشاهده یک پهپاد غیرنظامی در نزدیکی باند فرودگاه مختل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شرکت ملی فرودگاه‌های بخارست  گزارش داد که عملیات فرودگاه بین‌المللی هنری کواندا در بخارست در تاریخ ۲۸ سپتامبر پس از مشاهده یک پهپاد غیرنظامی در نزدیکی باند فرودگاه مختل شد.

کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی به خدمه یک هواپیمای ایرباس خطوط هوایی ترکیه که برای فرود نزدیک می‌شد، در مورد پهپاد کوچک هشدار دادند.

به عنوان یک اقدام احتیاطی، پروازها حدود ۴۰ دقیقه به حالت تعلیق درآمد، چندین هواپیما به مناطق امن منتقل شدند و ۹ هواپیمای دیگر برای فرود در باند جایگزین هدایت شدند.

مقامات رومانیایی اکنون در جستجوی اپراتور پهپاد هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی