به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شرکت ملی فرودگاه‌های بخارست گزارش داد که عملیات فرودگاه بین‌المللی هنری کواندا در بخارست در تاریخ ۲۸ سپتامبر پس از مشاهده یک پهپاد غیرنظامی در نزدیکی باند فرودگاه مختل شد.

کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی به خدمه یک هواپیمای ایرباس خطوط هوایی ترکیه که برای فرود نزدیک می‌شد، در مورد پهپاد کوچک هشدار دادند.

به عنوان یک اقدام احتیاطی، پروازها حدود ۴۰ دقیقه به حالت تعلیق درآمد، چندین هواپیما به مناطق امن منتقل شدند و ۹ هواپیمای دیگر برای فرود در باند جایگزین هدایت شدند.

مقامات رومانیایی اکنون در جستجوی اپراتور پهپاد هستند.

انتهای پیام/