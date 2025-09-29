خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار رئیس دومای روسیه با رئیس جمهور ویتنام

دیدار رئیس دومای روسیه با رئیس جمهور ویتنام
کد خبر : 1692965
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دومای دولتی روسیه در جریان سفر رسمی به ویتنام با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به  نقل از تاس، «ویاچسلاو ولودین» رئیس دومای دولتی روسیه ، در چهارچوب سفر رسمی خود به ویتام با «لونگ کونگ» رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

ولودین در این دیدار گفت: «پیش از هرچیزی مایلم تا مهربانانه ترین آرزوهای ولودیمیر ولودیمیروویچ پوتین رئیس جمهور روسیه را برسانم و برای شما آرزوی موفقیت در کارهایتان را داشته باشم».

وی خاطرنشان کرد که وظیفه دومای دولتی روسیه، انجام تمام تلاش‌ها برای دست‌یابی  به اجرای قانونی توافقات منعقد شده توسط رهبران ما است که امکان توسعه پویاتر روابط را فراهم می‌کند.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی