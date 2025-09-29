دیدار رئیس دومای روسیه با رئیس جمهور ویتنام

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویاچسلاو ولودین» رئیس دومای دولتی روسیه ، در چهارچوب سفر رسمی خود به ویتام با «لونگ کونگ» رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

ولودین در این دیدار گفت: «پیش از هرچیزی مایلم تا مهربانانه ترین آرزوهای ولودیمیر ولودیمیروویچ پوتین رئیس جمهور روسیه را برسانم و برای شما آرزوی موفقیت در کارهایتان را داشته باشم».

وی خاطرنشان کرد که وظیفه دومای دولتی روسیه، انجام تمام تلاش‌ها برای دست‌یابی به اجرای قانونی توافقات منعقد شده توسط رهبران ما است که امکان توسعه پویاتر روابط را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/