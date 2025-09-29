خبرگزاری کار ایران
شکایت مقامات ایالت اورگان از ترامپ در پی استقرار نیروهای گارد ملی در شهر پورتلند
مقامات ایالت اورگان ‌یک روز پس از دستور ‌رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر استقرار نیروهای گارد ملی در شهر پورتلند در شمال غربی این کشور، دادخواستی را ارائه کردند و خواستار توقف استقرار این نیروها شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات ایالت اورگان ‌یک روز پس از دستور «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر استقرار نیروهای گارد ملی در شهر پورتلند در شمال غربی این کشور، دادخواستی را ارائه کردند و خواستار توقف استقرار این نیروها شدند.

استقرار این نیروها پس از دستورات مشابه رئیس جمهور در لس آنجلس و واشنگتن دی سی، علی‌رغم مخالفت مقامات محلی و دموکرات در آنجا، صورت می‌گیرد.

ترامپ مدعی است که استقرار این نیروها برای مبارزه با جرم و اعتراضات علیه اجرای قانون مهاجرت ضروری است.

دادخواستی که روز گذشته -یکشنبه- توسط مقامات اورگان و پورتلند ارائه شد، ترامپ را به زیاده‌خواهی متهم کرد و افزود که این اقدام او «ناشی از تمایل او به عادی‌سازی استفاده از نیروهای نظامی در فعالیت‌های عادی اجرای قانون محلی» به ویژه در ایالت‌هایی است که توسط مخالفان سیاسی او اداره می‌شوند.

 

