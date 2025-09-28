به گزارش ایلنا به نقل از الحدث، چند روز پس از دیدار ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با همتای آمریکایی‌اش، دونالد ترامپ، حالا مشخص شده که سلاح دوربردی که زلنسکی از آن سخن می‌گفت، موشک‌های کروز تام‌هاوک بوده است؛ موشک‌هایی که توانایی رسیدن به عمق خاک روسیه، از جمله پایتخت را دارند.

یک مقام اوکراینی و یک منبع آگاه از جزئیات این دیدار، به پایگاه خبری اکسیوس گفته‌اند زلنسکی از ترامپ تحویل موشک‌های تام‌هاوک را درخواست کرده، و این درخواست با جدیت در حال بررسی است.

زلنسکی پیش‌تر اعلام کرده بود که این تسلیحات می‌توانند بدون استفاده عملی، کرملین را وادار به بازنگری در مواضعش کنند.

اوکراین طی ماه‌های گذشته بارها خواستار دسترسی به این موشک‌ها شده بود، اما دولت آمریکا تاکنون در تحویل آنها محتاطانه عمل کرده است.

موشک‌های تام‌هاوک، از نوع کروز دوربرد و دقیق، توانایی هدف‌گیری از فاصله‌ای بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر را دارند. این موشک‌ها به سیستم‌های هدایت پیشرفته‌ای مجهز هستند که از جی‌پی‌اس، نقشه‌برداری دیجیتال و تطبیق مسیر با عوارض طبیعی زمین برای هدایت دقیق به‌سوی هدف استفاده می‌کنند.

این ویژگی‌ها به تام‌هاوک اجازه می‌دهد تا با دقت بالا، اهداف زمینی را از فواصل بسیار دور و با احتمال خطای اندک مورد اصابت قرار دهد.

همچنین این موشک‌ها قادر به تغییر مسیر در طول پرواز هستند و می‌توانند از مسیرهای غیرقابل پیش‌بینی برای دور زدن سامانه‌های دفاعی استفاده کنند. پرواز در ارتفاع پایین نیز به آن‌ها امکان می‌دهد از شناسایی راداری در امان بمانند.

تام‌هاوک‌ها قابل شلیک از زیردریایی‌ها، ناوشکن‌ها و در برخی نسخه‌های خاص، از هواپیماها نیز هستند.

واکنش‌ها و پیامدها

اینکه تحویل احتمالی موشک‌های تام‌هاوک به اوکراین، روسیه را وادار به بازگشت به مسیر دیپلماتیک کند یا نه، سوالی کلیدی در فضای تنش‌آلود کنونی است.

دونالد ترامپ، در دوره نخست ریاست‌جمهوری مخالفت خود با استفاده از تسلیحات آمریکایی برای حمله به خاک روسیه را اعلام کرده بود، اما اکنون با توجه به شرایط جدید صحنه جنگ و افزایش درخواست‌های اوکراین، دولت واشنگتن ممکن است در سیاست خود تجدیدنظر کند.

انتهای پیام/