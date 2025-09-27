به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دیوان عالی آمریکا به دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، اجازه داده است تا ۴ میلیارد دلار کمک خارجی اختصاص داده شده توسط کنگره را مسدود کند.

در بیانیه‌ای که پس از تصمیم «النا کاگان»، قاضی وابسته دیوان عالی ایالات متحده، منتشر شد، آمده است: «موافقتی که اکثریت امروز به آن رأی می‌دهند، حکم دادگاه [در مورد ارائه کمک‌های خارجی] را به حالت تعلیق در می‌آورد. نتیجه این اقدام، جلوگیری از رسیدن این وجوه به گیرندگان مورد نظرشان است - نه فقط اکنون، بلکه (به دلیل انقضای قریب‌الوقوع آن‌ها) برای همیشه.»

دولت ترامپ این دادخواست را پس از آن ارائه کرد که دادگاه تجدیدنظر واشنگتن در ۵ سپتامبر از همراهی با مقامات خودداری کرد.

طبق حکم دادگاه بدوی، دولت ترامپ موظف بود تا ۳۰ سپتامبر، پایان سال مالی جاری، حداقل ۴ میلیارد دلار از بودجه کمک‌های خارجی مصوب کنگره ایالات متحده را هزینه کند.

