ترامپ ۴ میلیارد دلار کمک خارجی کنگره را مسدود میکند
دیوان عالی آمریکا به دولت رئیس جمهور ایالات متحده، اجازه داده است تا ۴ میلیارد دلار کمک خارجی اختصاص داده شده توسط کنگره را مسدود کند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس
در بیانیهای که پس از تصمیم «النا کاگان»، قاضی وابسته دیوان عالی ایالات متحده، منتشر شد، آمده است: «موافقتی که اکثریت امروز به آن رأی میدهند، حکم دادگاه [در مورد ارائه کمکهای خارجی] را به حالت تعلیق در میآورد. نتیجه این اقدام، جلوگیری از رسیدن این وجوه به گیرندگان مورد نظرشان است - نه فقط اکنون، بلکه (به دلیل انقضای قریبالوقوع آنها) برای همیشه.»
دولت ترامپ این دادخواست را پس از آن ارائه کرد که دادگاه تجدیدنظر واشنگتن در ۵ سپتامبر از همراهی با مقامات خودداری کرد.
طبق حکم دادگاه بدوی، دولت ترامپ موظف بود تا ۳۰ سپتامبر، پایان سال مالی جاری، حداقل ۴ میلیارد دلار از بودجه کمکهای خارجی مصوب کنگره ایالات متحده را هزینه کند.