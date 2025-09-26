روسیه و چین برای همکاری با آژانس بر ایران اعمال فشار کنند

به گزارش ایلنا، نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت، پس از رأی منفی به پیش‌نویس قطعنامه به‌تعویق انداختن بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران، خواستار اعمال فشار روسیه و چین بر ایران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

وی با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس و بدون اشاره به بدعهدی‌های طرف غربی برجام، گفت: «اگر روسیه و چین واقعاً می‌خواهند به تحقق یک نتیجه پایدار در موضوع هسته‌ای ایران کمک کنند، نه اینکه در پی تقویت وضع موجود ناشی از تلاش‌های آشکار ایران برای تضعیف رژیم جهانی منع اشاعه باشند، آنگاه باید مقام‌های تهران را تحت فشار قرار دهند تا گام‌های فوری و معناداری برای اجرای تعهدات و الزامات خود بردارند، از جمله همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی».

