انتشار برای اولین بار، فیلم منتشر نشده از لحظه ترور شهید حسن نصرالله

به گزارش ایلنا، یک خبرگزاری لبنانی، تصاویری را منتشر کرده است که ادعا می‌کند برای اولین بار صحنه‌های ترور شهید سیدحسن نصرالله، دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان، را در اولین سالگرد شهادتش در حمله هوایی رژیم اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت، نشان می‌دهد.

خبرگزاری «یونیو نیوز» اعلام کرده است که این تصاویر اختصاصی برای نخستین بار محل شهادت سید حسن نصرالله را به نمایش می‌گذارد.

در این تصاویر، حملات شدید بمب‌های نفوذی دیده می‌شود که به دنبال آن، ستون‌هایی از دود شدید، محل را پوشانده است.

حجم ویدیو: 1.06M | مدت زمان ویدیو: 00:00:42

