کرملین:
ابتکار ترامپ برای توقف توسعه تسلیحات شیمایی فوقالعاده است
سخنگوی کاخ کرملین گفت که ابتکار عمل رئیس جمهور آمریکا در رابطه با توقف توسعه تسلیحات شیمایی فوقالعاده است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، امروز -پنجشنبه- گفت که ابتکار پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، برای توقف توسعه سلاحهای بیولوژیکی درخشان است.
پسکوف در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار تاس در همین رابطه گفت: «این ابتکار عمل، خود درخشان است».
سخنگوی کرملین خاطرنشان کرد که روسیه آماده است در روند رد جهانی سلاحهای بیولوژیکی شرکت کند، اما ابتکار ترامپ، باید مستند شود.
وی با اشاره به اینکه مسکو از ابتکار عمل ترامپ حمایت میکند، گفت: «بدون شک، این یک پیشنهاد بسیار مهم است و فقط میتوان از آن استقبال کرد. طبیعتا، طرف روسی آماده است تا در این روند رد جهانی سلاحهای بیولوژیکی شرکت کند».
پسکوف افزود: «با این حال، بهتر است آن را به نحوی، دوباره در سطح بینالمللی، مستندسازی کنیم».