اروپا نگران سرزنش ترامپ در صورت شکست نظامی اوکراین است

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد، کشورهای اروپایی نگرانند که ‌رئیس جمهور آمریکا، آن‌ها را به خاطر شکست‌های نظامی کی‌یف سرزنش کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد، کشورهای اروپایی نگرانند که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، آن‌ها را به خاطر شکست‌های نظامی کی‌یف سرزنش کند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که ترامپ ماه‌ها تلاش کرده است تا اوکراین را مجبور به پذیرش سرزمین‌هایی کند که به روسیه از دست داده است. با این حال، ترامپ اخیراً لحن خود را تغییر داده است. وی در پستی در صفحه اجتماعی خود نوشت که ظاهراً کی‌یف «در موقعیتی است که می‌تواند با حمایت اتحادیه اروپا بجنگد و تمام اوکراین را به شکل اولیه خود بازگرداند».

چندین مقام اروپایی گمانه‌زنی کرده‌اند که ترامپ قصد دارد مسئولیت دفاع از اوکراین را به اروپا واگذار کند.

به گفته یک مقام آلمانی که با فایننشال تایمز صحبت کرده است، رهبر ایالات متحده استانداردها را بسیار بالا برده است. منبع دیگری معتقد است که ترامپ در حال آماده‌سازی یک استراتژی خروج است تا بتواند در صورت لزوم، اروپا را به خاطر شکست سرزنش کند.

 

