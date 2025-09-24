خبرگزاری کار ایران
با پزشکیان درباره اسنپ‌بک گفت‌وگو می‌کنم

رئیس‌جمهور فرانسه با ادعای اینکه ایران به تعهدات هسته‌ای خود عمل نکرده است، گفت که روز چهارشنبه با همتای ایرانی خود دیدار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رئیس‌جمهور فرانسه با ادعای اینکه ایران به تعهدات هسته‌ای خود عمل نکرده است، گفت که روز چهارشنبه با همتای ایرانی خود دیدار می‌کند.

«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه بامداد چهارشنبه و طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعا کرد که کشورش پیشنهادهای عملی برای مسائل اوکراین، خاورمیانه و برنامه هسته‌ای ایران ارائه کرده است.

وی افزود که امروز -چهارشنبه- با مسعود پزشکیان دیدار خواهد کرد تا درباره موضوع اسنپ‌بک گفت‌وگو کند.

ماکرون در اظهاراتی قلدرمآبانه مدعی شد که ایران باید بین همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا مواجهه با بازگشت تحریم‌ها یکی را انتخاب کند.

وی با ادعای نقض تعهدات هسته‌ای ایران اظهار داشت: «ایران تمامی تعهدات هسته‌ای خود را زیر پا گذاشته و ساعات آینده در زمینه نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران تعیین‌کننده خواهد بود.»

