لولا دا سیلوا:
آمریکا دخالت در امور داخلی برزیل را متوقف کند/ دموکراسی و حاکمیت ما غیرقابل معامله است
رئیسجمهوری برزیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تلاشهای اخیر دولت آمریکا برای مجازات کشورش به دلیل پیگرد قضایی رئیسجمهوری پیشین، واکنش نشان داد و این اقدامها را «غیرقابل قبول» خواند.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا» رئیسجمهوری برزیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تلاشهای اخیر دولت آمریکا برای مجازات کشورش به دلیل پیگرد قضایی «ژائیر بولسونارو» رئیسجمهوری پیشین، واکنش نشان داد و این اقدامها را «غیرقابل قبول» خواند.
وی تأکید کرد: «هیچ توجیهی برای اقدامهای یکجانبه و خودسرانه علیه نهادهای ما و اقتصاد ما وجود ندارد. تعرض به استقلال نهاد قضایی، به عنوان یکی از ارکان قدرت، غیرقابل پذیرش است. این دخالت در امور داخلی با همراهی جریان راستافراطی تابع که دلتنگ هژمونیهای گذشته است، صورت میگیرد».
بر اساس این گزارش، آمریکا در واکنش به پیگرد قضایی بولسونارو که اوایل ماه جاری میلادی به اتهام تلاش برای کودتا محکوم شد، تعرفههای سنگینی بر واردات برزیل اعمال کرد. کاخ سفید حتی تحریمهای شخصی علیه یکی از قضات این پرونده وضع کرده و ویزای آمریکا را برای او، همکارانش و خانوادههایشان لغو کرده است.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، شخصاً بارها در این پرونده مداخله کرده و در ماه جولای در نامهای به مقامهای برزیلی، این روند قضایی را «شکار جادوگران» خوانده و شرایط بولسونارو را با تجربه خودش پس از حمله هوادارانش به کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۱ مقایسه کرده است.
لولا دا سیلوا در دفاع از روند محاکمه بولسونارو گفت که این فرایند «دقیق و شفاف» بوده و رئیسجمهوری پیشین فرصت کافی برای دفاع از خود در دادگاه داشته است.
او افزود: «برزیل پیامی روشن به همه دیکتاتورهای بالقوه و حامیانشان داد: دموکراسی و حاکمیت ما غیرقابل معامله است».