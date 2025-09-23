خبرگزاری کار ایران
ترامپ در محمع عمومی سازمان ملل:

در عصر طلایی آمریکا هستیم/ ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند

در عصر طلایی آمریکا هستیم/ ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند
رئیس‌جمهوری آمریکا طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی کسب دستاوردهای چشمگیر، هشت ماه پس از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری وی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی کسب دستاوردهای چشمگیر، هشت ماه پس از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری وی شد. 

ترامپ در ابتدای سخنانش گفت: «امروز، تنها هشت ماه پس از آغاز دولت من، ما پیشروترین کشور در سراسر جهان هستیم و هیچ کشور دیگری حتی نزدیک به ما هم نیست.»

وی ادامه داد: «آمریکا از قوی‌ترین اقتصاد، قوی‌ترین مرزها، قدرتمندترین ارتش، محکم‌ترین دوستی‌ها و نیرومندترین روحیه در میان تمام ملت‌های جهان برخوردار است. این واقعاً عصر طلایی آمریکاست».

اظهارات مشابه ترامپ در سخنرانی سال ۲۰۱۸ او در سازمان ملل با خنده هیأت‌های نمایندگی روبه‌رو شده بود.

رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود به ایران اشاره کرد و با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها گفت که همانطور که پیش از این نیز گفته‌ام، «بزرگترین حامی تروریسم در دنیا» هیچگاه نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. 

وی افزود که در همین راستا «نامه‌ای سخاوتمندانه به رهبر ایران فرستاد تا فرصتی بدهد». 

ترامپ با اشاره به اقدام توجیه‌ناپذیر این کشور در هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران با بمب‌افکن‌های بی-۲، بار دیگر مدعی نابودی این تأسیاست شد.

این در حالی است که بسیاری از مقام‌ها و تحلیلگران آمریکایی این ادعا را رد کرده و تأکید دارند که این حمله تنها باعث تأخیر جزئی در پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده است. 

