به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سخنرانی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل آغاز شد.

دبیر کل سازمان ملل متحد در آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «دنیا چند قطبی شده است اما بدون نهادهای چندجانبه هرج و مرج به دنبال می‌آورد.»

وی گفت که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی یک همه‌گیری را کنترل کند

گوترش تاکید کرد که باید بر ضرورت حاکمیت قانون را مهر تایید بزنیم.

