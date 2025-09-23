خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اهتزاز پرچم فلسطین در سرتاسر فرانسه

اهتزاز پرچم فلسطین در سرتاسر فرانسه
کد خبر : 1690321
لینک کوتاه کپی شد.

شهرداری‌های بسیاری از شهرهای فرانسه پرچم فلسطین را به اهتراز در اوردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شهرداران سراسر فرانسه، در بحبوحه به رسمیت شناخته شدن فلسطین از سوی چندین کشور اروپایی، در سرپیچی از دستور دولت،  پرچم‌های فلسطین را به اهتزاز درآورده‌اند.

وزارت کشور فرانسه، تا صبح روزگذشته  -دوشنبه- اعلام کرد که بر اساس شمارش ۲۱ شهرداری، پرچم فلسطین را برافراشته‌اند.

این درحالی است که «برونو ریتیلائو» وزیر کشور فرانسه، که متعلق به حزب راست‌گرای جمهوری‌خواهان است، از شهرداری‌ها خواسته از این اقدام خودداری کنند.

انتظار می‌رود شهرداری‌های بیشتری تصمیم به به اهتزاز درآوردن پرچم فلسطین بگیرند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی