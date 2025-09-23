اهتزاز پرچم فلسطین در سرتاسر فرانسه
شهرداریهای بسیاری از شهرهای فرانسه پرچم فلسطین را به اهتراز در اوردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شهرداران سراسر فرانسه، در بحبوحه به رسمیت شناخته شدن فلسطین از سوی چندین کشور اروپایی، در سرپیچی از دستور دولت، پرچمهای فلسطین را به اهتزاز درآوردهاند.
وزارت کشور فرانسه، تا صبح روزگذشته -دوشنبه- اعلام کرد که بر اساس شمارش ۲۱ شهرداری، پرچم فلسطین را برافراشتهاند.
این درحالی است که «برونو ریتیلائو» وزیر کشور فرانسه، که متعلق به حزب راستگرای جمهوریخواهان است، از شهرداریها خواسته از این اقدام خودداری کنند.
انتظار میرود شهرداریهای بیشتری تصمیم به به اهتزاز درآوردن پرچم فلسطین بگیرند.