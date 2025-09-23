تلگراف گزارش داد:
شروط استارمر برای برقراری روابط دیپلماتیک با فلسطین
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، تلگراف گزارش داد که «کییر استارمر»، نخستوزیر بریتانیا، پیش از برقراری روابط کامل دیپلماتیک میان بریتانیا و فلسطین، چندین شرط دارد.
این روزنامه بریتانیایی به نقل از منابع خود گزارش داد که «استارمر اکنون اصرار خواهد کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین به سیاست پرداخت غرامت به خانوادههای شهدای کشته یا دستگیرشده در حین انجام حملات علیه ساکنان سرزمینهای اشغالی پایان دهد.»
این روزنامه افزود: «این طرح همچنین شامل بررسی کتابهای درسی مدارس که یهودستیزانه تلقی میشوند و برگزاری انتخابات جدید پیش از افتتاح سفارت بریتانیا در قدس شرقی یا امضای معاهدات بینالمللی است.»