به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه در جریان کنفرانس راه حل دو کشوری در نیویورک به همه کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند بابت احترام به صدای عدالت تبریک گفت.

وی در کنفرانس راه حل دو کشوری، با اشاره به اینکه رنج انسانی در نوار غزه افزایش می یابد و حملات ادامه دارد، گفت که دولت «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال این است که برپایی کشور فلسطین را به امری محال تبدیل کند.

رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه صدای فلسطین، به مساله ای جهانی تبدیل شده است، گفت که دولت نتانیاهو، مرتکب کشتار جمعی علیه همسایگان خود شده است.

اردوغان ضمن اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال از بین بردن راه حل دو کشوری است، گفت که این رژیم بی ثباتی در منطقه را تقویت می‌کند.

