به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالدتاسک» نخست وزیر لهستان امروز -دوشنبه- گفت که این کشور عضو ناتو در سرنگونی اشیایی که حریم هوایی این کشور را نقض کرده و تهدیدی بر آن باشند تردید نخواهد کرد.

تاسک در کنفرانس خبری گفت: «ما تصمیم خواهیم گرفت که اشیاء پرنده را هنگامی که قلمرو ما را نقض می‌کنند و بر فراز لهستان پرواز می‌کنند، سرنگون کنیم».

وی افزود: « مطلقا هیچ بحثی در این مورد وجود ندارد».

نخست وزیر لهستان همچنین گفت که باید اطمینان یابد که اگر درگیری تشدید شود، لهستان تنها نخواهد بود.

