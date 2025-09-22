خبرگزاری کار ایران
دونالد تاسک:

در سرنگونی ناقضان حریم هوایی‌مان تردید نمی‌کنیم

نخست‌وزیر لهستان گفت که این کشور هر شی پرنده‌‌ای که حریم هوایی را نقض کند ساقط می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالدتاسک» نخست وزیر لهستان امروز -دوشنبه- گفت که این کشور عضو ناتو در سرنگونی اشیایی که حریم هوایی این کشور را نقض کرده و تهدیدی بر آن باشند تردید نخواهد کرد.

تاسک در کنفرانس خبری گفت: «ما تصمیم خواهیم گرفت که اشیاء پرنده را هنگامی که قلمرو ما را نقض می‌کنند و بر فراز لهستان پرواز می‌کنند، سرنگون کنیم».

وی افزود: « مطلقا هیچ بحثی در این مورد وجود ندارد».

نخست وزیر لهستان همچنین گفت که باید اطمینان یابد که اگر درگیری تشدید شود، لهستان تنها نخواهد بود.

 

 

