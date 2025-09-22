قطر به درخواست آمریکا میزبان هیئت حماس بود

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، گفت که قطر به درخواست ایالات متحده، مقامات حماس را پذیرفته است، همانطور که پیش از این میزبان هیئتی از جنبش طالبان افغانستان بود.

فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه همچنین در اظهار نظر در مورد وضعیت غزه گفت که معتقد است «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده، طرحی برای غزه دارد و می‌خواهد به درگیری‌های این منطقه جنگ‌زده پایان دهد.

در تاریخ نهم سپتامبر، رژیم صهیونیستی در اقدامی تجاوزکارانه به هیئت مذاکره کنندگان حماس در دوحه حمله کرد.

