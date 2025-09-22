خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تام باراک:

قطر به درخواست آمریکا میزبان هیئت حماس بود

قطر به درخواست آمریکا میزبان هیئت حماس بود
کد خبر : 1689816
لینک کوتاه کپی شد.

فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه گفت که قطر به درخواست ایالات متحده میزبان هیئت مذاکره‌کننده حماس بود.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، گفت که قطر به درخواست ایالات متحده، مقامات حماس را پذیرفته است، همانطور که پیش از این میزبان هیئتی از جنبش طالبان افغانستان بود.

فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه همچنین در اظهار نظر در مورد وضعیت غزه گفت که معتقد است «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده، طرحی برای غزه دارد و می‌خواهد به درگیری‌های این منطقه جنگ‌زده پایان دهد.

در تاریخ نهم سپتامبر، رژیم صهیونیستی در اقدامی تجاوزکارانه به هیئت مذاکره کنندگان حماس در دوحه حمله کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی