ماکرون:
فرانسه خواستار راهحل صلح آمیز دو کشوری است
رئیسجمهور فرانسه گفت که کشورش خواستار راهحل صلح آمیز دو کشوری در مورد فلسطین و رژیم صهیونیستی است.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه بار دیگر درخواست خود برای راهحل صلح آمیز دو کشوری را مطرح کرد.
این در حالی است که انتظار میرود تا ماکرون به رسمیت شناختن فلسطین را در جریان نشست هفته جاری مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اعلام کند.
رئیس جمهور فرانسه روزگذشته - یکشنبه- با انتشار ویدئویی در پلتفرم ایکس گفت: «آنچه فرانسه میخواهد کشور اسرائیل و فلسطینی است که یکدیگر را به رسمیت میشناسند و در کنار یکدیگر در صلح زندگی میکنند».
وی در این ویدئو همچنین به درد، رنج و اندوه مردم غزه که بدون دسترسی به کمکهای بشردوستانه زیر بمباران زندگی میکنند اشاره کرد.
ماکرون اظهار داشت: «در اعماق وجود همه زندگیها برابرند و در پس همه اینها، زندگی های دزدیده شده، زندگی های گرفته شده و مردمی که در حال رنج کشیدن هستند داریم و آنچه ما، آنچه فرانسه میخواهد صلح است».
رئیس جمهور فرانسه اشاره کرد که به رسمیت شناختن کشور فلسطین تنها آغاز مسیر است.