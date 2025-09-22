به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، به نظر می‌رسد زمان‌بندی، مهم‌ترین عاملی است که شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، را به ارسال پیام علنی آشتی با عربستان سعودی، سوق داده است. این پیام به‌ویژه در شرایطی مطرح شده که ریاض در حال شکل‌دهی به ائتلاف‌های جدید علیه رژیم صهیونیستی است، از جمله ائتلاف اخیرش با پاکستان «هسته‌ای»، پس از حمله تروریستی اسرائیل به دوحه با هدف ترور فرماندهان حماس.

شیخ نعیم قاسم روز جمعه طی سخنانی گفت: «پس از قطر، هدف فقط مقاومت نیست، بلکه کل منطقه و ملت‌هایی که در مقابل طرح «اسرائیل بزرگ» ایستاده‌اند در معرض خطر قرار گرفته‌اند؛ از فلسطین و لبنان گرفته تا مصر، اردن، عراق، سوریه، یمن، ایران و حتی عربستان سعودی. همه اینها مراحل مقدماتی‌اند تا این رژیم بتواند طرح «اسرائیل بزرگ» را پیاده کند و سپس نوبت ترکیه و دیگر کشورهای منطقه خواهد رسید.

نکته قابل توجه این است که شیخ قاسم این پیام را نه از طریق کانال‌های پشت‌پرده، بلکه به‌صورت مستقیم، خطاب به سعودی‌ها مطرح کرد. او خواستار آغاز گفت‌وگویی شد که بتواند نگرانی‌ها را پاسخ دهد و منافع مشترک را تضمین کند. دبیرکل حزب‌الله علنا تأکید کرد که این پیشنهاد علنی و بی‌سابقه است و هدف اصلی آن، تضمین استقلال و عزت ملت‌ها در برابر پروژه‌های سلطه‌جویانه و تجزیه‌طلبانه است.

در واکنش اما، برخی روزنامه‌نگاران سعودی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که پادشاهی سعودی فقط با دولت لبنان تعامل می‌کند نه با حزب‌الله.

شیخ نعیم قاسم در پیام خود به عربستان سعودی برای گفت‌وگو، این اصل را نیز مورد تأکید قرار داد که «اسرائیل دشمن واقعی است، نه مقاومت».

در سایه فشار رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح مقاومت، شیخ نعیم قاسم یک پیام اطمینان‌بخشی نیز فرستاد مبنی بر اینکه «سلاح مقاومت تنها متوجه دشمن صهیونیستی است و نه لبنان، نه عربستان و نه هیچ کشور دیگری». او همچنین هشدار داد که فشار برای خلع سلاح مقاومت، در حقیقت یک هدیه رایگان به اسرائیل است؛ چرا که نبود مقاومت به معنای آن است که اسرائیل سراغ کشورهای دیگر هم خواهد رفت.

او همچنین متذکر شد که مقاومت در فلسطین بخشی از این مقاومت است و سدی مسحکم در مقابل توسعه‌طلبی اسرائیل محسوب می‌شود.

معاون دبیرکل حزب‌الله با اشاره به عملیات تروریستی اخیر اسرائیل در دوحه، تأکید کرد که «شرایط پس از ضربه قطر با قبل از آن متفاوت است». شاید این ارزیابی، به گفته کارشناسان، ب به نوعی با برداشت سعودی‌ها نیز همخوانی داشته باشد؛ چرا که ریاض پس از این رخداد، به‌طور جدی‌تر به‌دنبال ایجاد ائتلاف‌های امنیتی و اسلامی جدید است.

دعوت شیخ قاسم از سعودی‌ها برای گفت‌وگو در پیوند با روند مثبت در روابط تهران و ریاض است. دیدار «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران با ولیعهد سعودی و همچنین سفر «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به ریاض، نشانه‌ای از این روند است. لاریجانی پس از دیدارهای خود از عربستان سعودی، اعلام کرد که دو طرف درباره همکاری‌های دفاعی گفت‌وگو کرده‌اند و این همکاری‌ها در آینده شکلی سازمان‌یافته‌تر خواهد یافت.

در پاسخ به پرسشی درباره این‌که آیا پس از عملیات ترور در قطر، تغییری در نگاه و راهبرد کشورهای عربی و مسئولان‌شان به‌وجود آمده است، لاریجانی توضیح داد: «بله، قطعا. دوستان سعودی پیش‌تر نیز تا حدی نگاه روشنی به این تحولات داشتند، اما اکنون این نگاه بسیار شفاف‌تر شده است.» این بدان معناست که کشورهای مختلف منطقه احساس می‌کنند همان مسیری که ایران پیش‌تر بر آن تأکید داشت، مبنی بر اینکه یک عنصر ماجراجو در پی بی‌ثبات کردن منطقه است، اکنون نمود عینی پیدا کرده است.

به هر حال این یک تحول استثنایی در عرصه ائتلاف‌های کشورهای عربی و اسلامی تلقی می‌شود ائتلاف‌هایی که همگی خطر «اسرائیل بزرگ» را احساس می‌کنند. چنین ائتلاف‌هایی هرگز خوشایند این رژیم نبوده است چرا که آن از اختلافات میان کشورهای عربی و اسلامی سود می‌برد.

