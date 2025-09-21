آیا ترکیه هدف بعدی اسرائیل در منطقه است؟

به گزارش ایلنا به نقل از صدی البلد، مایکل روبین، پژوهشگر مؤسسه آمریکایی «امریکن اینترپرایز»، نوشته است که آنکارا نباید به عضویتش در ناتو برای محافظت در برابر اقدامات اسرائیل دل ببندد. همچنین مائیر مصری، استاد و سیاستمدار اسرائیلی، در شبکه‌های اجتماعی با تأکید گفته: «امروز قطر، فردا ترکیه.»

واکنش ترکیه سریع و شدید بود؛ یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور، اسرائیل را «سگ صهیونیستی» خواند و افزود که نابودی اسرائیل «آغاز صلح در جهان» خواهد بود.

تشدید تنش‌ها

طی ماه‌های اخیر، رسانه‌های عبری‌زبان لحن خصمانه خود نسبت به ترکیه را تشدید کرده و آنکارا را «خطرناک‌ترین دشمن اسرائیل» توصیف می‌کنند.

کارشناسان معتقدند اختلافات فراتر از مسئله غزه است و طیف وسیعی از پرونده‌ها مانند شرق مدیترانه بازمی‌گردد؛ جایی که حضور نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در قبرس تهدید مستقیمی برای منافع دریایی ترکیه به حساب می‌آید. در سوریه نیز اهداف این دو کاملا در تضاد است؛ ترکیه خواهان دولت مرکزی متحد است، اما اسرائیل به دنبال مدل فدرالی یا تجزیه‌طلبانه که آزادی عمل بیشتری برایش فراهم کند.

طرح «اسرائیل بزرگ‌»

در ماه اوت، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به صراحت از باورش به مفهوم «اسرائیل بزرگ‌» سخن گفت. دیپلمات‌های ترکیه این گفته را نشانه‌ای از پروژه توسعه‌طلبانه‌ای دانستند که از سوریه تا لبنان و اردن امتداد دارد.

جیم گوردیز، دریادار بازنشسته ترکیه‌ای معتقد است که نخستین نشانه‌های تنش نظامی بین ترکیه و اسرائیل احتمالا در آسمان یا جبهه‌های زمینی سوریه علنی خواهد شد و اقدامات اسرائیل در قبرس و سوریه را «استراتژی محاصره تهاجمی» علیه آنکارا توصیف می‌کند.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند احتمال جنگ تمام‌عیار کم است و تنش‌ها احتمالا در قالب «تنش کنترل‌شده» ادامه خواهد یافت؛ یعنی درگیری‌های محدود، حملات هوایی کوچک و استفاده از نیروهای نیابتی بدون ورود به جنگی گسترده.

تجاوز اخیر اسرائیل به قطر- متحد نزدیک آمریکا- واکنش جدی مقامات واشنگتن را به دنبال نداشته و همین موضوع باعث شده است ترکیه نسبت به حمایت‌های امنیتی آمریکا و ناتو شک و تردید پیدا کند. در واکنش، ترکیه در حال تقویت دفاع هوایی و موشکی خود و نزدیک‌تر شدن به شرکای منطقه‌ای مثل قطر، عراق و اردن است تا در برابر تهدیدهای مرزی مقاومت بیشتری داشته باشد.

