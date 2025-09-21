جولانی وارد نیویورک شد
رئیس دولت موقت سوریه، برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد آمریکا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ابو محمد الجولانی» رئیس دولت موقت سوریه، امروز -یکشنبه- برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وارد نیویورک شد.
از سال ۱۹۶۷، این اولین بار است که یک رهبر سوریه در چنین نشستی شرکت میکند.
در جریان این نشست، جولانی قرار است تا در تعدادی از دیدارها شرکت و با روسای کشورها و هیئتها دیدار کند.
سفر جولانی در حالی صورت میگیرد که دمشق به دنبال رفع دائمی تحریمهای آمریکا که به رغم اقدامات تسهیل کننده اخیر، پابرجا ماندهاند.