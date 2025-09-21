به گزارش ایلنا به نقل از آکسیوس، دو منبع آگاه اعلام کردند که قطر، خوستار عذرخواهی رژیم صهیونیستی برای حمله به دوحه، پیش از سرگیری تلاش‌های میانجی‌گرایانه برای توفق صلح در غزه شد.

قطر پس از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه، از نقش خود به عنوان میانجی کناره گیری کرد.

دولت آمریکا باور دارد که بدون مانجی‌گری قطر دست‌یابی به توافق آزادسازی اسرای صهیونیست و پایان دادن به جنگ بسیار مشکل خواهد بود.

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزی رژیم صهیونیستی قطر را مهم کرد که به تروریست‌ها پناه می‌دهد و مدعی شد که ممکن است بار دیگر در آینده این کشور را هدف حمله قرار دهد.

له گزارش آکسیوس، عذرخواهی در شرایط فعلی می‌تواند یک عقب‌نشینی سیاسی برای نتانیاهو و ائتلاف راست افراطی او باشد، اما یک منبع آگاه گفت قطری‌ها پیچیدگی سیاسی در اسرائیل را درک می‌کنند و حاضرند در مورد لحن این اقدام انعطاف‌پذیر باشند.

