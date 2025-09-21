اردوغان:
جهان، بیش از پنج عضو شورای امنیت است
رئیسجمهور ترکیه با بیان اینکه ساختار کنونی سازمان ملل متحد توان مواجه با مشکلات مدرن را ندارد، خواستار اصلاحات در آن شد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه، در جمع خبرنگاران در استانبول، پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با بیان اینکه ساختار کنونی این سازمان در مقابله با چالشهای مدرن ناتوان است، خواستار اصلاحات در آن شد.
اردوغان گفت: «ما شاهد آن هستیم که ساختار کنونی سازمان ملل متحد منعکس کننده شرایط هشتاد ساله آن و برای مواجه با ماموریتهای مدرن ناتوان است. هیچ توجیهی برای واگذاری حل بحرانهای بشردوستانه به کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت وجود ندارد».
رئیسجمهور ترکیه اظهار داشت: «ما دوازده سال پیش برای اولین بار این را از تریبون سازمان ملل متحد بیان و اشاره کردیم که جهان بیش از پنج (عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد) است. در طول سالهای گذشته، منصفانه بودن ارزیابی ما بارها تایید شده است. حتی دبیرکل نیز آشکارا در مورد نیاز فوری به اصلاحات سازمان ملل متحد صحبت کرده است».
رئیسجمهور ترکیه تاکید کرد که کشورش همیشه از اصلاحات در سازمان ملل حمایت کرده و به این کار ادامه خواهد داد.