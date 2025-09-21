خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اردوغان:

جهان، بیش از پنج عضو شورای امنیت است

جهان، بیش از پنج عضو شورای امنیت است
کد خبر : 1689188
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه ساختار کنونی سازمان ملل متحد توان مواجه با مشکلات مدرن را ندارد، خواستار اصلاحات در آن شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه، در جمع خبرنگاران در استانبول، پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با بیان اینکه ساختار کنونی  این سازمان در مقابله با چالش‌های مدرن ناتوان است، خواستار اصلاحات در  آن شد.

اردوغان گفت: «ما شاهد آن هستیم که ساختار کنونی سازمان ملل متحد منعکس کننده شرایط هشتاد ساله آن   و برای مواجه با ماموریت‌های مدرن ناتوان است. هیچ توجیهی برای واگذاری حل بحران‌های بشردوستانه به کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت  وجود ندارد».

رئیس‌جمهور ترکیه اظهار داشت: «ما دوازده سال پیش برای اولین بار این را از تریبون سازمان ملل متحد بیان  و اشاره کردیم که جهان بیش از پنج (عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد) است. در طول سال‌های گذشته، منصفانه بودن ارزیابی ما بارها تایید شده است. حتی دبیرکل نیز آشکارا در مورد نیاز فوری به اصلاحات سازمان ملل متحد صحبت کرده است».

رئیس‌جمهور ترکیه تاکید کرد که کشورش همیشه از اصلاحات در سازمان ملل حمایت کرده و به این کار ادامه خواهد داد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی