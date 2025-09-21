خبرگزاری کار ایران
تصمیم درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین به معنای تأسیس فوری آن نیست

معاون نخست‌وزیر بریتانیا گفت که کشورش امروز -‌یکشنبه- درباره به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی تصمیم می‌گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دیوید لمی»، معاون نخست‌وزیر بریتانیا گفت که کشورش امروز -‌یکشنبه- درباره به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی تصمیم می‌گیرد. 

وی افزود: «وقتی درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین صحبت می‌کنیم، به این دلیل است که می‌خواهیم راه حل دو دولتی را حفظ کنیم.»

معاون نخست‌وزیر بریتانیا افزود: «نخست‌وزیر امروز در مورد به رسمیت شناختن کشور فلسطین تصمیم خواهد گرفت.»

لمی افزود: «هرگونه تصمیمی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین به معنای تأسیس فوری آن نیست. این باید بخشی از یک روند صلح باشد.»

 

