دیوید لمی:
تصمیم درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین به معنای تأسیس فوری آن نیست
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دیوید لمی»، معاون نخستوزیر بریتانیا گفت که کشورش امروز -یکشنبه- درباره به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی تصمیم میگیرد.
وی افزود: «وقتی درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین صحبت میکنیم، به این دلیل است که میخواهیم راه حل دو دولتی را حفظ کنیم.»
معاون نخستوزیر بریتانیا افزود: «نخستوزیر امروز در مورد به رسمیت شناختن کشور فلسطین تصمیم خواهد گرفت.»
لمی افزود: «هرگونه تصمیمی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین به معنای تأسیس فوری آن نیست. این باید بخشی از یک روند صلح باشد.»