مراسم یادبود چارلی کرک با حضور ترامپ برگزار میشود
مراسم یابود فعال سیاس آمریکایی که به تازگی کشته شد، با حضور رئیسجمهور ایالات متحده و دیگر شخصیتهای برجسته سیاسی این کشور برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از بیبیسی، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا و دیگر شخصیتهای برجسته سیاسی این کشور، برای صحبت در مراسم یابود «چارلی کرک» فعال سیاسی محافظهکار ۳۱ ساله که دو هفته پیش هنگام سخنرانی کشته شد، به آریزونا میروند.
این مراسم از سوی بنیاد «نقطه عطف آمریکا» امروز -یکشنبه- برگزار میشود و ممکن است بیش از ۱۰۰ هزار نفر نیز در ان گرد هم بیایند.
به گفته این بنیاد، انتظار میرود شرایط امنیتی سختگیرانهای در جریان مراسم برقرار باشد.
کرک که در ۱۸ سالگی این بنیاد را بنا نهاد، در تاریخ دهم سپتامبر، هنگام سخنرانی در محوطه دانشگاه یوتا کشته شد که سبب تشدید نگرانیها از خشونتهای سیاسی در آمریکا شد.