با حمایت آمریکا و همدستی غرب؛ نتانیاهو دستور تخریب کامل غزه را صادر کرد

به گزارش ایلنا، روزنامه «هاآرتص» نوشت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به ارتش دستور داده غزه «از ریشه» تخریب شود. این روزنامه وعده‌های مکرر نتانیاهو درباره نابودی حماس را «بی‌محتوا» خوانده است.

هاآرتص در سرمقاله خود با عنوان «غنیمت ملکی اسرائیل شامل محو غزه از روی زمین می‌شود»، نوشت که صدها سرباز اسرائیلی و ده‌ها هزار غیرنظامی فلسطینی طی طرح‌هایی کشته شده‌اند که هدف آن تبدیل زمین‌های غزه به پروژه‌های مسکونی برای افسران پلیس اسرائیلی است.

این رویکرد با پیشنهادات ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، مبنی بر تخریب کامل غزه و همچنین طرح گسترده‌تر بتسلئل سموتریچ، وزیر دارایی، هماهنگ است. سموتریچ پیشنهاد کرده غزه به «غنیمت ملکی» تبدیل شود و مذاکراتی در این زمینه با دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان بوده است.

هاآرتص همچنین اشاره کرده که نتانیاهو تاکنون هیچ اعتراضی به اظهارات سموتریچ نشان نداده و این نشان می‌دهد که سخنان رسمی دولت درباره نابودی حماس و بازگرداندن گروگان‌ها با اهداف واقعی پشت پرده، از جمله طرح‌های اقتصادی و استعماری، تفاوت چشمگیری دارد.

این روزنامه با اشاره به اینکه غزه سرزمینی فلسطینی با بیش از دو میلیون نفر جمعیت است، که بیشتر آنان از بازماندگان و فرزندان آوارگان سال ۱۹۴۸ هستند، هشدار داده هرگونه طرح اشغال و پاکسازی جمعیتی در این منطقه، «یک جرم بین‌المللی» است که جایی در دنیای مدرن ندارد.

انتهای پیام/