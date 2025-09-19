واکنش رژیم صهیونیستی به تصمیم ضدایرانی شورای امنیت

به گزارش ایلنا، «دنی دانون» نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد، از تصمیم شورای امنیت برای عدم لغو تحریم‌ها علیه ایران استقبال کرده و آن را «گامی دیگر به‌سوی اعمال تحریم‌ها علیه ایران» توصیف کرد.

وی با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس افزود: «خوب است که جهان بیدار شده و به مبارزه علیه خشونت و تروریسم تهران علیه جهان غرب پیوسته است. دولت اسرائیل هرگز اجازه نخواهد داد ایران تهدید هسته‌ای ایجاد کند».

