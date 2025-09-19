قطعنامه لغو تحریمهای سازمان ملل علیه ایران به تصویب نرسید
شورای امنیت سازمان ملل متحد با لغو دائمی تحریمهای اقتصادی علیه ایران مخالفت کرد.
بر اساس گزارشها، قطعنامهای که امروز -جمعه- برای جلوگیری از بازگشت تحریمها به رأی گذاشته شد، چهار رأی موافق و ۹ رأی مخالف کسب کرد و دو کشور نیز به آن رأی ممتنع دادند.
روسیه، چین، الجزایر و پاکستان چهار کشوری بودند که از این قطعنامه حمایت کردند.
این رأیگیری در چارچوب روند ۳۰ روزهای انجام شد که از اواخر آگوست به ابتکار سه کشور اروپایی شامل فرانسه، آلمان و بریتانیا آغاز شد تا در صورت برآورده نشدن خواستههایشان از سوی تهران، مکانیسم موسوم به «ماشه» فعال شود.